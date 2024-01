di Redazione web

La Cassazione ha ribadito l'associazione mafiosa per il clan Casamonica nell'ambito del maxiprocesso al gruppo criminale romano che vede imputate una trentina di persone, tra cui anche i vertici. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del pg riconoscendo nei confronti di alcuni capi anche l'aggravante dell'associazione armata. Per loro è stato, quindi, disposto un nuovo processo di appello per la rideterminazione della pena.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 19:20

