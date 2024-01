Petrow Corum, auto di lusso, soldi in frigo e le frasi social: «A 23 anni ho più di chiunque altro». Chi è il giovane coinvolto nell'omicidio di Alex

Lusso sfrenato, feste sontuose, eccessi kitsch: ecco l'universo di Petrow Corum, 24 anni, un giovane che si pavoneggia sui social con ville da sogno, auto costose e orologi di valore. L'abbigliamento? Smoking e tute griffate. In un video dello scorso autunno era appoggiato a una fuoriserie e si vantava sui social: «A 23 anni ho molto di più di chiunque altro».

Lo stile Casamonica

Nei suoi post, denaro e potere. Ad accompagnare le foto e i video appaiono commenti come: «Morto di fame, non c'hai una lira». Come quello in cui apre un frigorifero pieno di mazzette di banconote da 50 e 200 euro, postato sui social da un parente di Corum.

Sul suo profilo Facebook, ora rimosso, il giovane dava sfoggio della sua forte passione per le marche di lusso, per gli orologi, i begli abiti e la bella vita. Nelle diverse foto anche ville arredate stile Casamonica. Orso sui divani, tappeti sfarzosi, quadri discutibili. Una vita immersa nel denaro, almeno all'apparenza.