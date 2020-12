L'apertura di Primark nel nuovo centro commerciale Maximo continua ad attirare l'attenzione. Davanti all'ingresso, in zona Laurentina a Roma, ogni giorno ci sono file chilometriche per entrare. Il negozio ha aperto in occasione del BlackFriday e gli sconti fanno gola a molti. Il centro commerciale è il primo a ospitare lo store del noto marchio di abbigliamento low cost nella capitale.

Primark era molto atteso da tutti i romani e le code create davanti al negozio ne sono la dimostrazione. Nel rispetto delle norme anti-Covid sono stati installati dispenser per i gel e predisposti percorsi dedicati. Il negozio si articola su due piani per un totale di oltre 4500 metri quadri (comprensivi di 40 camerini, 42 casse e un'area relax con Wi-Fi e postazioni per la ricarica degli smartphone) e i clienti troveranno le stesse collezioni presenti negli altri punti vendita europei

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 13:32

