A spasso col cavallo trainato dall'auto: denunciato un Casamonica, era senza patente

Alla guida di un'auto nonostante fosse senza patente, portava a spasso un cavallo trainandolo dalla vettura: per questo un 72enne, noto componente della famiglia Casamonica, è stato denunciato per guida senza patente e il cavallo è stato affidato alla Asl. L'uomo era stato sorpreso due giorni fa dai carabinieri in zona Appia, a Roma.

Il 72enne, Guido Casamonica, sottoposto a sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di Roma, guidava senza patente la macchina, sprovvista di assicurazione. I carabinieri della stazione Appia lo hanno denunciato per guida senza patente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 15:51

