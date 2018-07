Prese la ladre di Porta di Roma, saccheggiavano auto nel parcheggio: arrestate due donne

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Durante un servizio mirato alla prevenzione dei furti sulle autovetture nei parcheggi del centro commerciale a Porta di Roma, gli investigatori del commissariato Fidene-Serpentara hanno notato due donne, all’interno di un’utilitaria, che si aggiravano guardando dentro le auto in sosta.Individuato un mazzo di chiavi in una di queste, R.C.M. e S.M., entrambe dell’Est Europa e rispettivamente di 25 e 30 anni, hanno iniziato ad armeggiare, vicino alla portiera lato conducente, con delle forbici da elettricista forzando il nottolino della serratura. Colte in flagranza di reato, sono state arrestate per tentato furto su autovettura.