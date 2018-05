Nel week-end "Porta di Roma incontra": Simone Scipioni e Elisa Maino

Domenica 20, invece, dalle ore 15, sul palco di "Porta di Roma incontra" arriva Elisa Maino.



La teenager, regina di Musical.ly, presenta il suo primo romanzo "#Ops", edito da Rizzoli. Dalla moda alla tv, la visibilità di Elisa Maino è in crescita costante, con un seguito complessivo che supera i 2 milioni di follower. Protagonista del suo primo libro è Evelyn che sta per affrontare l'estate più importante: tre mesi di libertà assoluta, senza compiti delle vacanze e con tutta la vita ancora da progettare.







Sì, perché Eve ha 13 anni, ha appena finito gli esami di terza media e non vede l'ora di lanciarsi in mille avventure con le sue migliori amiche. Il liceo è un pensiero lontano, adesso c'è solo da pensare a divertirsi e godersi il meritato riposo... Finché non arrivano i suoi genitori a rovinare tutto: per spronarla a godersi la vita fuori dai social, le tolgono lo smartphone. Ma come si fa, oggi, a vivere senza Instagram e WhatsApp? È proprio quello che Evelyn sarà costretta a scoprire, mentre sarà alle prese con l'estate più pazza della sua vita. La teenager, regina di Musical.ly, presenta il suo primo romanzo "#Ops", edito da Rizzoli. Dalla moda alla tv, la visibilità di Elisa Maino è in crescita costante, con un seguito complessivo che supera i 2 milioni di follower. Protagonista del suo primo libro è Evelyn che sta per affrontare l'estate più importante: tre mesi di libertà assoluta, senza compiti delle vacanze e con tutta la vita ancora da progettare.Sì, perché Eve ha 13 anni, ha appena finito gli esami di terza media e non vede l'ora di lanciarsi in mille avventure con le sue migliori amiche. Il liceo è un pensiero lontano, adesso c'è solo da pensare a divertirsi e godersi il meritato riposo... Finché non arrivano i suoi genitori a rovinare tutto: per spronarla a godersi la vita fuori dai social, le tolgono lo smartphone. Ma come si fa, oggi, a vivere senza Instagram e WhatsApp? È proprio quello che Evelyn sarà costretta a scoprire, mentre sarà alle prese con l'estate più pazza della sua vita.

presenterà il suo primo libro, edito da Baldini+Castoldi, "Al mio paese - la mia cucina tra terra e mare". Nelle ricette raccolte nel libro, Scipioni propone tutto ciò che più si avvicina alla sua idea di cucina, che nasce dal suo paese, Montecosaro, per poi abbracciare tutta la tradizione della cucina popolare marchigiana, accogliendone usi e costumi e portandoli nel XXI secolo, interpretandoli con discrezione, attraverso il ricorso a tecniche nuove, ben sapendo che la capacità di un cuoco poggia su due pilastri: la conoscenza della materia prima e dei modi di trattarla nel rispetto della sua natura.Senza mai dimenticarsi che ogni piatto ha una sua storia, una cultura che ne ha dato origine e lo ha conservato fino a farlo arrivare sulle nostre tavole. Simone Scipioni è nato nel 1996 a Civitanova Marche e vive a Montecosaro, in provincia di Macerata. La sua passione per la cucina nasce sin da piccolo osservando la nonna tirare la pasta con il matterello. Ma si considera comunque un autodidatta, nessuno gli ha insegnato a cucinare. Non segue mai un ricettario, ama sperimentare e inventare. La sua è una cucina casereccia, apparentemente grezza, ma limata alla perfezione attraverso tecniche e metodi professionali moderni e innovativi. È stato questo felice connubio fra tradizione e contemporaneità a portarlo dritto verso il titolo di 7° vincitore di MasterChef Italia.