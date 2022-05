Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute) «Oltre 25mila spettatori, 15 milioni di euro l' indotto per Roma, bene anche il Polo». Bilancio più che positivol quello dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese.

«Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un indotto per Roma che si aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età media di circa 27 anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con 2500 spettatori».

Questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e Salute Diego Nepi Molineris - dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito il direttore generale Diego Nepi Molineris - voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di partnership abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria, e solo con questi valori si possono raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello internazionale, che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio».

Grande soddisfazione anche da Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A. «Insieme alla Fise, ancora una volta, abbiamo fatto gioco di squadra e abbiamo creato un evento con numeri da record, aperto alle famiglie e ai cittadini. Un evento inclusivo, ecosostenibile e tecnologico con la novità del metaverso che ha permesso di coinvolgere le nuove generazioni».

