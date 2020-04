Roma, incendio in un palazzo a San Giovanni: un bambino intossicato

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in undi una palazzina in, in zona. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Soccorsi con l'autoscala alcuni condomini che si erano rifugiati sulla terrazza. Unsono stati portatiin codice giallo per un'. Ricorso alle cure mediche anche un poliziotto. Tra le ipotesi che il rogo sia partito da un'asciugatrice. La polizia locale del Gruppo VII ha momentaneamente chiuso un tratto di strada.L'interessato dall', situato al piano terra di un edificio di quattro piani, è andato quasi completamente distrutto. Il rogo si è originato poco prima di mezzogiorno, costringendo i vigili del fuoco a intervenire e limitare il diffondersi del fumo anche ai piani superiori.Il bambino e un genitore, rimasti intossicati, sono stati portati al Policlinico Gemelli in codice giallo. Sul posto anche carabinieri, polizia e vigili urbani, che hanno dovuto chiudere temporaneamente la strada per consentire i soccorsi. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.