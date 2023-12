Roma, imbrattato con la vernice rossa il portone di Palazzo Chigi. Fermato il 25enne autore della scritta «Rex Republic»

di Redazione web

Il portone di Palazzo Chigi è stato imbrattato con la scritta "Rex Republic" in vernice spray rossa: è successo la scorsa notte attorno all'1.30. A quanto si apprende, è stato fermato un giovane di 25 anni, ripreso dalle telecamere e poi bloccato dalle forze dell'ordine all'altezza di via Frattina, a Roma, prima di essere portato in commissariato e denunciato a piede libero.

Il giovane fermato e denunciato dalla polizia, italiano ma nato negli Stati Uniti, non apparterrebbe a nessun nessuna sigla politica ma sarebbe affetto da disturbi psichiatrici. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e la Digos della questura di Roma.

"Rex Republic" è scritto in uno stampatello disordinato e con un refuso, manca una "i" nella seconda parola. Durante la fuga il venticinquenne si è disfatto della bomboletta, gettandola in un cassonetto della spazzatura, ma gli agenti l'hanno recuperata e sequestrata.

