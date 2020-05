Ostia e Fregene sold out: boom delle case vacanze. Volano i prezzi degli affitti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 03:20

Vacanze romane, quest'anno sono tante le famiglie che stanno prenotando per spiagge a km 0 o quasi. Le case in affitto per il periodo estivo, infatti, vanno a ruba: Fregene e Ostia sono già vicine al tutto esaurito. Tra le incognite della fase 2, molti romani hanno scelto dove trascorrere l'estate: sul litorale laziale. Chi ha la seconda casa al mare la userà per tutta la stagione e chi non ce l'ha ne sta cercando una. Molti infatti avranno bisogno di restare vicino casa per continuare a lavorare. Ed è boom di prenotazioni. “A Fregene si sta raggiungendo il full di presenze – spiega Maurizio Pezzetta, presidente della Fimaa Roma di Confcommercio, la Federazione italiana dei mediatori agenti d'affari – anche nelle case vacanze di Ostia ci stiamo avvicinando al tutto esaurito. Quest'anno c'è più richiesta da parte dei romani ma ci sono anche più case disponibili: quelle che solitamente venivano locate dagli stranieri che, quest'anno, probabilmente non verranno, o comunque con una presenza ridotta. Per quanto riguarda i costi, stimiamo che potrebbe esserci un aumento fino al 15% ma non credo oltre. Visto il periodo, infatti, le famiglie vogliono andare in vacanza ma restano attente anche al prezzo”.E così i romani quest'anno partono per le spiagge di Anzio e Ostia, Fregene e Santa Marinella. Tutte località che, fino allo scorso anno, venivano raggiunte anche dai turisti stranieri che sbarcavano a Fiumicino o a Civitavecchia. A Ostia, ad esempio, sono sul mercato anche le strutture ricettive con le combinazioni “camere con bagno” che, fino allo scorso anno, venivano prese prevalentemente dagli stranieri. Il turismo cambia volto ma anche prezzo. Le prestigiose ville del Circeo così come le dimore di lusso tra le dune di Sabaudia, da sempre mete predilette di facoltosi turisti russi, arrivavano a costare fino a 50mila euro al mese: qui l'assenza del turismo straniero potrebbe farsi sentire.