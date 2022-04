Ostia, addio alla mitica professoressa Anita Bruschi. Aveva 94 anni

Addio alla professore Bruschi. Si è spenta nella notte, nella sua casa di Ostia, all'età di 94 anni la storica professore di matematica Anita Bruschi e per tanti anni anche vicepreside del liceo scientifico statale Antonio Labriola. La Bruschi, fiorentina di origini, dopo aver vissuto l'alluvione di Firenze a ver dato il suo contributo di volontaria, si trasferì a Roma. Conquistando una cattedra di matematica al liceo Labriola del Lido.

Severa ma con un grande senso dell'umorismo, sempre presente e sempre pronta a dare una mano, ha insegnato matematica e geometria a generazioni e generazioni di studenti di Ostia. Ma soprattutto, come dovrebbe essere, ha insegnato loro come stare al mondo: con rispetto, sacrificio, generosità e un sano sorriso. Non sottraendosi nemmeno all'accompagnarli in gita per conoscere il resto dell'Italia.



A Ostia era conosciuta anche per la sua costante e prolungata opera di volontariato presso il Centro Paraplegici (uno dei poli più importanti del centrosud) dove la bruschi offriva la sua opera ed era amata per il suo pragmatismo. Aveva due figli Lorenzo e Domenico.

La cerimonia funebre si svolgerà mercoledì 27 aprile alle ore 11 presso la chiesa di Regina Pacis a Ostia.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 13:37

