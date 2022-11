Occupanti abusivi a Roma, la Lega contro Gualtieri: «Direttiva del sindaco calpesta la legge e discrimina chi la rispetta»

La Lega all'attacco del sindaco di Roma Roberto Gualtieri sulla questione assegnazione delle case: «Troppo ampia e generalizzata la categoria dei cosiddetti ‘meritevoli di tutela’ secondo la direttiva 1 del 2022 firmata nei giorni scorsi dal sindaco Gualtieri. La Lega chiede l’intervento del Prefetto di Roma e del Ministro dell’interno per un’attenta valutazione, e conseguente correzione, dello scritto licenziato dal Primo cittadino della Capitale. Secondo questa categorizzazione i meritevoli sarebbero praticamente tutti gli occupanti abusivi. Costoro otterrebbero case, sanatoria e allacci ai servizi in barba alle norme fissate nel decreto ‘Lupi’”». Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha inviato insieme al consigliere Davide Bordoni una lettera al Prefetto di Roma e al Ministro dell’interno per chiedere verifiche e correzioni alla direttiva capitolina 1 del 2022.

«Strumentale è inoltre l’inciso buttato in mezzo al testo che, per addolcire la pillola indigesta di tanto prodotto della fantasia buonista, afferma che queste agevolazioni sarebbero concesse ‘nella fase transitoria che precede la ricollocazione’. Senza dimenticare che tale direttiva calesta anche ul’art. 11 della L.R. n. 12/1999 che nega l’accesso alle case popolari qualora il richiedente o ciascuno dei componenti del suo nucleo familiare abbiano occupato senza titolo», aggiungono gli esponenti della Lega Santori e Bordoni.

«Chiediamo al Prefetto e al Ministro di considerare anche come la direttiva sia di fatto discriminatoria nei confronti di coloro che vivono disagi analoghi agli occupanti abusivi, ma scelgono invece di agire nella legalità e rispettano le regole attendendo una casa in graduatoria. Questa direttiva finisce dunque anche con l’incoraggiare le occupazioni abusive e i comportamenti contrari alle legge», concludono nella lettera gli esponenti della Lega.

