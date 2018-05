Siamo passati dalla cresta sulla vernice che si scoloriva ai lavori x la messa in sicurezza con strisce pedonali luminose. Un nuovo sistema di segnaletica orizzontale a led che consentirà la sicurezza dell’attraversamento. Succede anche questo a Roma sotto gli occhi dei tromboni pic.twitter.com/waxbBj1xkF — Paolo Ferrara M5S (@Paolo__Ferrara) May 24, 2018

«Siamo passati dalla cresta sulla vernice che si scoloriva ai lavori x la messa in sicurezza con. Un nuovo sistema di segnaletica orizzontale a led che consentirà la sicurezza dell’attraversamento. Succede anche questo a Roma sotto gli occhi dei tromboni», così il capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 StelleTutto ciò che si vede nella foto postata è apparentemente bello, con tanto di insulto ai presunti «tromboni». Peccato che l'immagine postata sia statae rappresenti un nuovo concept di, un progetto sperimentale lanciato a Cambrils, cittadina costiera spagnola a pochi chilometri da Tarragona, a sud di Barcellona.Questo non significa che non verranno utilizzate anche nella Capitale, ma il popolo del web non ha gradito l'utilizzo di una foto che nulla ha a che fare con Roma. Gli utenti hanno riportato a Ferrara le notizie riguardo la sperimentazione avvenuta in Spagna con la stessa immagine. Il capogruppo M5S non ha risposto ai commenti.