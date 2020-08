Museo Fascismo a Roma: Zevi, sarebbe sfregio alla Capitale

“Un museo del Fascismo a Roma sarebbe uno sfregio alla storia della Capitale e d’Italia. Il negazionismo e l’ignoranza vanno combattuti con il ricordo, lo studio, e la conoscenza, non con la creazione di musei che, inevitabilmente, diventerebbero dei luoghi-simbolo in mano alla propaganda più deteriore della destra nostalgica”. Lo dice in una nota il presidente dell’Osservatorio “Roma puoi dirlo forte”, Tobia Zevi, a proposito della mozione presentata da tre Consiglieri comunali pentastellati di Roma Capitale.



“Piuttosto - aggiunge - si investa nel Museo della Liberazione a via Tasso, che andrebbe sempre più valorizzato e conosciuto dai romani, e si proceda a concludere le procedure per inaugurare entro l'anno il Museo della Shoah a Villa Torlonia. Per non dimenticare, e combattere ogni rigurgito neofascista”. Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Agosto 2020, 16:30

