Roma, muore in sella allo scooter dopo lo scontro con un ciclista

di Mario Antoni

Un morto e un ferito grave sulle strade della Capitale. Dopo una breve tregua, durata una decina di giorni, si allunga la scia di sangue causata dagli incidenti stradali. La settima vittima da inizio anno si chiamava Valerio Lauroni e aveva 43 anni. L'uomo, di professione tappezziere, è morto dopo essersi scontrato, mentre era in sella a uno scooter Yamaha, con un rider in bicicletta. Lauroni era titolare di una conosciutissima tappezzeria in via dei Marsi, nel quartiere di San Lorenzo. Lo schianto mortale è avvenuto martedì sera all'altezza di via Prenestina 33, intorno alle 9. Il ciclista invece, un bengalese di 40 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato dall'autoambulanza del 118 in ospedale Gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Roma Capitale sono intervenuti per i rilievi.

Un'altra tragedia è stata sfiorata invece a Casal Bertone, dove un 54enne è in pericolo di vita dopo essere stato investito da un autobus di linea in via del Portonaccio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 06:05

