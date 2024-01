Casalinga spara con una pistola ad aria compressa agli studenti che manifestano: «Non riuscivo a passare con l'auto»

Attimi di paura venerdì davanti al liceo classico Gaio Valerio di Monterotondo, dove alcuni studenti, intenti a manifestare in maniera pacifica per la mancata approvazione della Settimana di Didattica Alternativa bocciata da parte del corpo docenti, sono stati affrontati da una donna di 54 anni e dal figlio di 20 che hanno sparato con armi 'soft air' contro i ragazzi, come riporta il Messaggero nelle pagine della cronaca romana. I due, madre e figlio, sono poi stati portati via dai carabinieri e denunciati per lesioni personali ed esplosioni pericolose.

«Non è la prima volta che usciva», la donna, «fuori di testa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA