Monteflavio punta forte sull'estate: ecco lo Strange Days Festival

Si propone come l'evento al top della sabina. Si chiama lo Strange Days Festival: inizialmente lo scopo era promuovere il territorio facendo una festa durante l’estate esclusivamente per giovani, visto che nei paesi limitrofi c’era molto poco quindi abbiamo iniziato facendo esibire artisti provenienti da Roma e provincia poi pian piano il progetto ha preso piede e fino ad arrivare ad ospitare artisti di livello nazionale.





Organizzato dalla pro loco per mission ha la promozione e valorizzazione del territorio. "Da un'idea di un gruppo di giovani - spiegano gli orgnizzatori - inizialmente l’associazione che organizzava il festival (della quale ero presidente) si chiamava gruppo giovani Monteflavio quindi l’associazione era stata costituita proprio con l’obiettivo di realizzare i ll festival per i giovani poi io sono ancora innamorato di Hendrix e Jim Morrison e dal mix dei due sono usciti logo e nome del festival. Noi siamo siamo la Pro Loco Monteflavio, 68 persone dai 18 ai 65 anni gente volenterosa che non guadagna nulla da questa attività alla fine promuoviamo il territorio con Sagre , Feste patronali e con il Festival stesso (particolare anche il fatto che il festival viene realizzato senza scopo di lucro, cosa che di solito non avviene in contesti del genere dove le dinamiche sono dinamiche di business e si cerca il profitto)





Quante edizioni sono e dove si svolge? "Ormai siamo all’ ottava edizione, la location o venue è molto suggestiva, immaginate (o andate a vederlo sul nostro sito www.strangedaysfestival.com ) una distesa enorme immersa nel verde, in un parco naturale (Monti Lucretili) con area free camping, area ristoro, area giochi ed un mega palco che ospiterà gli i musicisti oltre ad un area Street art ed esposizione fotografica all’interno per esempio di una chiesa sconsacrata… ecco questo è lo strange Days non è solo musica è arte in generale ed in effetti c’è lo spin off strange art per 3 giorni dove avremo come ospite ed artista di spicco per il secondo anno la mitica Violetta Carpino che dipingerà un muro di 50 mq circa in 3 gg quindi chiunque verrà al festival potrà ammirare la realizzazione dell’opera



I numeri (pubblico) ed artisti delle passate edizioni: "Abbiamo ospitato più di 80 artisti del calibro di Coez (2017) - continuano gli organizzatori - Briga (2018), Giancane, Orchestraccia, Muro del cantro, Adriano Bono , Inna cantina, artisti e dj internazionali come dusty kid.



Le novita' di questa edizione (tecniche, logistiche) sicuramente le collaborazioni con HONIRO Lable al quale abbiamo dedicato tutta la scaletta di domenica e che è presente con i vari target Ent e Rookies e ci porta artisti del calibro di Mostro Grein ,Comagatte, Morrone e Ciao Sono Vale, La presenza di un artista che ha partecipato al festival di sanremo di quest’anno come RANCORE e la Nuova collaborazione con la birra Forst Italia che ci affianca essendo sponsor ufficiale del festival.



Servizi di collegamento, assistenza (security, bagni, punti ristoro, campeggio) Il festival a livello logistico può ospitare fino a 4 mila persone , c’è un area dedicata alle esposizioni fotografiche, area giochi ed area writers che si esibiranno dalle 18 ad inizio concerti. I concerti iniziano alle 20 circa fino a mezzanotte poi da mezzanotte alle 2:30 c’è il dj set.



Gli artisti di quest'anno : DOM 7 luglio - Mostro, Ciao Sono Vale, Grein serata honiro lable SAB 6 luglio - Comagatte,RANCORE VEN 5 luglio Morrone, Mox, Scarda, Geller GIOV 4 luglio Flog Biglietto Ingresso a tutte le serate del festival 10 euro Biglietto Ingresso unica giornata festival 7€ 10) ringraziamenti e sponsor Ringraziamo Honiro nello specifico e Jacopo, CHERUBINI STRUMENTI che ci fornisce la back line completa Augusto grande amico, e birra FORST Martedì 2 Luglio 2019, 18:11

