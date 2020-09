Testaccio, il Monte con il cuore di Cocci: visita con vista a 360° insieme al FAI Roma

Monte Testaccio

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 18:25

e il suo cuore di Cocci si mostra al pubblico - sabato 26 settembre 2020 - grazie aldelegazione di Roma, in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale.La formazione del Monte Testaccio (nella vulgata comune) è la diretta conseguenza dell’intensa attività mercantile che si svolgeva nel quartiere. Qui, a partire dall’età augustea, si cominciarono ad accumulare i frammenti ceramici (in latino testae) dei “vuoti a perdere”, ovvero delle anfore che, svuotate del loro contenuto, venivano ridotte in frantumi e smaltite in una vera e propria discarica organizzata, divenuta nel tempo questa collina artificiale fino all’attuale. Lo spettacolo esaltante di unvisto da una angolazione particolare ci accompagnerà per tutto il tempo della visita.Fondamentale - per il rispetto delle norme anti Covid - la prenotazione obbligatoria su www faiprenotazioni fondoambiente.it ; le visite del 26 settembre verranno organizzate per piccoli gruppi e nel rispetto del distanziamento (verrà inviata un'informativa dettagliata al momento della prenotazione). Sono anche obbligatorie scarpe comode e chiuse. L'ingresso è ina Testaccio.Dopo la seconda guerra punica, il porto di Roma - nell’ansa dele del- era insufficiente a sopportare il flusso commerciale necessario alla Roma in espansione. Ai piedi dell’Aventino fu trovato il posto ideale per un nuovo porto e nel 193 a.C. fu realizzata una grande banchina lunga 600 m. e larga 90m.: era l’attracco detto, straordinario e necessario per sostenere l’arrivo delle merci che per di più offriva anche il vantaggio di un collegamento diretto, attraverso la via, con il polo marittimo della città. Uno spazio funzionale quindi allo scarico e allo smistamento delle merci e delle materie prime che, arrivate via mare a Ostia, risalivano il Tevere su chiatte.