Caos metro A, stazione di San Giovanni chiusa a Roma. Ancora disagi per i viaggaitori

Ancora una volta è caos metro A. Questa mattina è stata la stazione di San Giovanni ad essere chiusa al servizio con conseguente disagio per i viaggiatori che hanno affollato le stazioni limitrofe di Manzoni e Re di Roma. Lapidario il messaggio sul profilo twitter dell’Atac: “metro A: stiamo eseguendo un intervento tecnico alla stazione San Giovanni. Abbiamo chiuso temporaneamente la stazione. Usate, per favore, le stazioni Manzoni e Re di Roma”. «Sui tabelloni luminosi sulle banchine si leggeva chiusura per rinnovo delle infrastrutture - dice Paola sulla banchina di Colli Albani alle 6.50 - dovevo andare in via Britannia mi toccherà scendere a Manzoni e farmela a piedi». Ancora un stop della metro A che dall’inizio dell’anno è il quarto.

Dopo il doppio blocco della tratta Termini- Ottaviano, c'è stato quello del 7 febbraio con il doppio intervento tecnico annunciato sempre attraverso i profili social dell’azienda con un blocco dalle 6.30 e la conseguente chiusura al traffico di alcune stazioni della metro (questa volta è stata chiusa quella di Manzoni, ndr) con l’attivazione del “solito servizio sostitutivo”. Mattinate di pesanti disagi per i pendolari della Metro A e per tutti i cittadini di Roma che incominciano a diventare troppi. “Per eseguire un intervento tecnico abbiamo chiuso temporaneamente la stazione Manzoni in accesso - si leggeva nella nota del 7 febbraio - resta disponibile per i viaggiatori in arrivo. Per utilizzare la metro A, usate per favore, le stazioni Vittorio Emanuele e San Giovanni” .

Come segnalato dall’azienda di trasporti, il tutto è scaturito da “un problema di incompatibilità ad un deviatoio, che ha attivato le protezioni impedendo il transito dei treni”. Problemi che si vanno ad aggiungere a quelli relativi alle scale mobili in manutenzione che spesso non sono segnalate sui profili aziendali di Atac. Vedasi ad esempio la comunicazione “IR-reale” su Termini A e B, dove risulterebbe un solo ascensore bloccato, a fronte di più di una decina di altri impianti fermi, rotti i in manutenzione programmata. Richieste di intervento ripetutamente sollecitate dai cittadini e dai comitati pendolari.

