Mentana, nel fine settimana festa grande con il palio di San Nicola: ecco il programma

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro giorni di festa, da domani 24 maggio a domenica 27, a Mentana, per il palio di san Nicola, la tradizionale manifestazione che vede coinvolti tutti i rioni della cittadina in provincia di Roma.Nella piazza principale della città e presso il campo sportivo, oltre a visitare numerosi stand, sarà possibile partecipare a tante attività per le famiglie, cenare con piatti tipici del posto e ascoltare spettacoli e concerti dal vivo. Programma speciale anche per i bambini ai quali sarà consentito salire sui cavalli e divertirsi con numerose attrazioni.“Questa è il secondo anno, dopo trenta di assenza, che riportiamo in città questo evento storico – dichiara Fiorella Di Natale, presidente dell’associazione culturale Nomentum, organizzatrice in collaborazione con la parrocchia San Nicola da Bari – Il clou è previsto senza dubbio per domenica alle 16,30 quando si svolgerà il tradizionale Palio. Devo ringraziare per questo l’amichevole partecipazione di tutti i rioni mentanesi che sin da subito hanno dimostrato il loro entusiasmo per l’iniziativa”.Venerdi 25, alle 18, si officierà la Santa Messa in piazza con la tradizionale benedizione dei Gonfaloni dei Rioni, mentre Sabato 26 maggio, alle 21, si svolgerà invece una “Sfilata di moda”. La giuria sarà presieduta dal presidente del consiglio regionale Daniele Leodori insieme al sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi e da altri rappresentanti istituzionali della zona.Come da tradizione il Palio di San Nicola si svolge a maggio, in concomitanza con la traslazione del Santo.