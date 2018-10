di Domenico Zurlo

Si indaga per omicidio per la morte di Maria Tanina Momilia, la donna di 39 anni scomparsa ieri e trovata morta stamattina in un canale a Fiumicino, vicino a Roma. Del caso di occupano i carabinieri. Gli investigatori stanno ascoltando alcune persone.



Sul cadavere di Maria Tanina, la donna di 39 anni trovata morta questa mattina intorno alle 10.10 in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza, a quanto si apprende, da una prima analisi effettuata sul corpo della donna, è stata trovata una ferita all'altezza della nuca ma non è stato ancora possibile stabilire di che natura sia e cioè se la ferita sia stata causata da una caduta accidentale o da un corpo contundente. Sul caso indagano i carabinieri. .

. Grande dolore da parte di familiari ed amici, scoppiati in lacrime, accorsi sul posto.

Una scoperta terribile. È diil cadavere rinvenuto stamattina in un canale a Fiumicino, all'altezza di via Castagnevizza, come vi avevamo raccontato su Leggo.it : Maria Tanina è la donna di 39 anniera stata denunciata ieri dal marito. È stato un uomo che lavora in zona che ha trovato il corpo di una donna, e alla sua vista ha allertato subito le forze dell'ordine