Una Giunta nel segno delle donne La Scozzese fa da vice a Gualtieri

Giunta bagnata, giunta fortunata. O almeno è quello che spera Roberto Gualtieri che, ieri, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, mentre fuori diluviava sulla Capitale, ha presentato la sua Giunta. Sei uomini e sei donne, età media giovane: 48 anni.



Evidentemente emozionanti alcuni assessori al loro esordio, come Tobia Zevi, 38 anni, che avrà la responsabilità dell'assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative.



Sono servite circa due settimane all'ex ministro dell'economia per comporre la sua squadra. Meglio avevano fatto Veltroni - che impiegò 4 giorni per formarla - e Rutelli, recordman della specialità: 72 ore per comporre la prima giunta e solo 2 per la seconda. Peggio di Gualtieri, però, hanno fatto Alemanno - ben 17 giorni per formare una giunta - e Ignazio Marino - che ce ne mise 16, esattamente come la Raggi.



La sorpresa della Giunta è Ornella Segnalini a cui è stato affidato l'assessorato dei Lavori Pubblici e Infrastrutture. Per il resto moltissime le conferme dei rumors circolati: Eugenio Patanè, che lascerà il suo ruolo di consigliere regionale, alla Mobilità, Claudia Pratelli alla Scuola, Maurizio Veloccia, già Presidente del Municipio 11, all'Urbanistica, Alessandro Onorato, coordinatore della Lista Civica Gualtieri è assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, e Miguel Gotor alla Cultura.



Sabrina Alfonsi, già presidente del Municipio 1, è l'assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti: sarà dunque sua la sfida della gestione della spazzatura, forse la più difficile che questa giunta dovrà affrontare.

Silvia Scozzese, assessore al Bilancio sarà anche la Vicesindaco di Gualtieri.



Da segnalare che Gualtieri tiene per sé ben 9 deleghe tra cui Partecipate, Personale, e PNRR. E qualcuno già vede, in futuro, la possibilità di allargare la squadra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA