Leone scappato dal circo a Ladispoli, panico in città. Il sindaco: «Non uscite di casa»

Un leone è scappato dal circo attendato in Viale Mediterraneo a Ladispoli. Il sindaco ha subito avvisato la popolazione, anche tramite i social: "L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente - si legge su facebook -. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto. Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione».

Le polemiche

«Per quelli che cominceranno a chiedere - prosegue il sindaco - perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente. Vi darò altre informazioni non appena mi verranno comunicate".

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 17:39

