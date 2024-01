La ‘ndrangheta spara Un morto e un ferito

di Mario Antoni

Un altro regolamento di conti armato a Roma. Dopo l'agguato mortale di Pantano, tra la Capitale e il comune di Montecompatri, dove è stato assassinato con un colpo di pistola, Alexandru Ivan di soli 14 anni, un altro omicidio si è verificato a distanza di poche ore. Diversi sono stati i colpi esplosi ieri sera intorno alle 19.30 verso due uomini che erano in strada. Uno di loro, un 33enne romano, è morto, mentre l'atro di 30 anni, è rimasto ferito a una gamba. È accaduto a largo Edoardo Tabacchi, all'incrocio con via Ferrari nella zona di Corviale, alle periferia nord ovest di Roma. I proiettili sono stati esplosi da un'auto di colore bianco che poi si dileguata. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 per il 33enne romano, che è morto durante il trasporto in ospedale. La vittima, di nome Cristino Molè, originario della Calabria, è stato centrata al torace, è morta poco dopo. L'altro, invece, è stato trasportato all'ospedale San Camillo. Paura tra le persone che in quel momento si trovavano in strada e hanno sentito gli spari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 06:00

