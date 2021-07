Komen, la Carovana della prevenzione al tumore al seno parte da Roma (Tor Bella Monaca). Poi Firenze, Napoli e Genova

La salute delle donne è in viaggio con la ‘Carovana della Prevenzione’ di Komen Italia che, promossa quest’anno da Autostrade per l’Italia, con Città Metropolitana e Municipio VI, prende avvio da Tor Bella Monaca a Roma.

Il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, avviato dal 2017 da Komen Italia in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, quest’anno approderà poi a Firenze, Napoli e Genova. Le opportunità di prevenzione verranno proposte prioritariamente a donne che vivono in condizioni di disagio sociale o economico o che appartengono a categorie di rischio aumentato per i tumori del seno. Dal 2017 la «Carovana della Prevenzione» ha offerto gratuitamente 35.000 prestazioni mediche in 16 regioni italiane, con 387 giornate di prevenzione rivolte prevalentemente a territori e comunità più in difficoltà.



«L’emergenza di questo ultimo anno e mezzo - ha detto, presentando il programma 2021, il professor Riccardo Masetti (foto ag. Toiati), Presidente di Komen Italia - ha determinato un notevole ritardo nelle cure e negli screening oncologici: quest’anno si prevede che 3.000 donne scopriranno in ritardo di avere un tumore del seno, quando la malattia sarà più avanzata e più difficile da curare».

