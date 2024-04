Italia Green Film Festival, Roma si tinge di verde con oltre 600 film green e social

Al via a Roma il Green Film Festival, una kermesse di un mese su nuove proposte in tema di food e

sostenibilità ambientale come il ritorno alla cucina tradizionale o alla cucina ancestrale. Saranno

proiettati oltre 600 film, dibattiti e lanci di nuovi piatti come "il cuore nel piatto" simbolo della

cucina ancestrale.

Anche nelle scuole

La kermesse porterà nelle scuole della Capitale e italiane oltre 60 film selezionati dalla giuria del

festival. Film che rappresentano l' eccellenza nel mondo dei film a tematica green e social.

Questo mattina il taglio del nastro ufficiale della 5° edizione del green film festival presso la Sala

Tirreno della Regione Lazio. Alla presenza dell'Assessore alla cultura della regione Lazio Simona

Baldassarre e del presidente della commissione culturale Federico Mollicone .

La Golden Leaf

Inoltre consegnata una Golden Leaf speciale al grande romanziere della natura con decine di best

Sellers al suo attivo Sergio Bambarén accorso al igff dall' Australia. Premio Golden Leaf Speciale

anche al fotografo subacqueo Massimo Giorgetta. Si è parlato anche di Ermanno Olmi a cui verrà

consegnato il premio Golden Leaf Speciale post mortem nella cerimonia finale di premiazione

prevista tra qualche settimana.

Il direttore artistico

Pierre Marchionne, il direttore artistico del festival lancia la nuova sfida e sottolinea l'importanza

del parterre: "Sono contento della presenza di Sergio Bambarén al festival e del discorso

motivazionale che ha fatto ai ragazzi presenti e dei suoi meravigliosi aforismi".

L'evento e la Moda

Martedì 23 aprile, nel frattempo, il Green Film Festival ha toccato anche la moda: Al We Gil

Trastevere, in largo Ascianghi 5, appuntamento dedicato alla moda sostenibile con ospite

d'onore la cantante Noemi e in passerella gli abiti delle maison che si sono distinte

per tessuti ed idee Green.

