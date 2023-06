Incidente a Roma, morta una mamma: grave il figlio di 4 anni. Lo schianto tra un'auto e un furgone

di Redazione web

Tragico incidente stradale in provincia di Roma. Una donna è morta e un bambino di 4 anni è rimasto ferito dopo che l'auto su cui viaggiavano è andata a scontrarsi con un furgone. Il fatto è avvenuto intorno alle 16.30 sulla strada provinciale 22A.



Sul posto i vigili del fuoco, il 118 le forze dell'ordine. In base a quanto si apprende il bimbo è stato trasportato in ospedale in codice rosso in elicottero. Rilievi e accertamenti in corso per accertare le cause dell'incidente.

