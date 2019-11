Incidente sulla Roma-Fiumicino: muore 20enne romana e due feriti gravi. Traffico in tilt verso l'aeroporto

Carabiniere e due poliziotti travolti da una Bmw: stavano facendo rilievi per un altro incidente

Il personale medico, giunto anche con l'eliambulanza, ha tentato di rianimare la giovane sul posto. Per le ferite riportate, la ragazza è morta sul colpo. Le altre due persone coinvolte nell'incidente sono state portate all'ospedale San Camillo di Roma.

Lunedì 4 Novembre 2019, 18:26

Un gravesullaha causato lae il ferimento di altre due. Laè stata provvisoriamente chiusa in direzione dell'aeroporto a causa del sinistro, avvenuto nel pomeriggio al km 14,500. Il traffico, in quel tratto, è andato subito in tilt.Anas rende noto che l'ha coinvolto due autovetture, causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Per consentire i soccorsi, l'autostrada è stata chiusa in modo da permettere l'arrivo dell'elisoccorso. L'Anas ha fatto anche sapere che il personale è intervenuto sul posto, consigliando percorsi alternativi agli automobilisti: «Per il traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare di Roma e diretto verso l'aeroporto di Fiumicino è consigliata l'uscita n. 31 via Magliana/via Portuense. Sulla carreggiata in direzione Roma dell'autostrada A91 Roma-Fiumicino il traffico è invece regolare, dopo la chiusura effettuata per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso».