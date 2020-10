Roma, incidente mortale tra due scooter a Corso Trieste: morta una donna di 38 anni

Incidente mortale questo pomeriggio a Roma, poco dopo le ore 16, in Corso Trieste, angolo via Nomentana. Le pattuglie della Polizia Locale, gruppo Parioli, sono intervenute dopo uno scontro tra due scooter. Una donna, di 38 anni, è deceduta all'ospedale Umberto Primo poco dopo il trasporto in ambulanza. L'altro ferito a bordo del motoveicolo è stato trasferito in codice rosso al San Giovanni. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Varie sono le ipotesi al vaglio e non si esclude il coinvolgimento di un terzo veicolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA