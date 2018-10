Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Team dell’endometriosi profonda della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, IRCSS, sarà presente, anche quest’anno, all’evento Tennis & Friends al Foro Italico, campo centrale di tennis, il 13 e 14 ottobre con un’iniziativa dedicata:...scopri se il tuo dolore durante il ciclo mestruale è normale...1) Food therapy ed approccio chetogenico per diminuire il dolore pelvico con la dietoterapia.....fai il tuo test...• quanti carboidrati introduci al giorno?• quanto aumenta il tuo gonfiore addominale prima del ciclo mestruale?2) Realtà virtuale e dolore:... fai la tua esperienza clinica di REALTÀ VIRTUALE ...Le donne potranno sperimentare come la realtà virtuale può alleviare il dolore con visori 3D dedicati, immergendosi in scenari virtuali rilassanti.3) Sarà possibile eseguire con operatori esperti una ecografia dedicata per l’endometriosi e dolore mestruale.Il Team vi aspetta, l’ingresso è libero, è un evento da condividere insieme con,Prof. G. Scambia Direttore Scientifico IRCSS, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemellie al Team dell’Endometriosi ProfondaProf. F. De Cicco Nardone, Prof. Riccardo Marana, Dr. Piero Carfagna, Dr. A. De Cicco Nardone, Dr. S. D’Elia, Dr. T. De Santis,Dr. M Tirino, Dr. M. Borgese, Dr. G Focaroli, Dr. S. Cavallini.Per informazioni: endoroma@gmail.com