Bioparco di Roma: riaprono i centri estivi. Per i bimbi magnifiche avventure (in tutta sicurezza) a tu per tu con gli animali

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 17:50

Il centro estivo deldi Roma ha aperto i battenti in piena sicurezza. Si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30. Le attività sono tutte all’aperto, per recuperare il tempo passato in casa; i bambini sono divisi in micro gruppi che prenderanno il nome di isole e svolgeranno autonomamente le attività. Il riferimento all’immagine dell’isola vuole essere un facilitatore delle misure di distanziamento sia tra singoli che tra i micro-gruppi, attraverso un’immagine positiva per creare giochi e avventure.Gli obiettivi per questa edizione sono: offrire un programma giornaliero dai ritmi distesi; favorire, nonostante la difficoltà, un clima di leggerezza e vacanza; ideare attività di socializzazione che tengano conto del periodo di isolamento passato fino ad oggi.Quest’anno la parola d’ordine è divertimento in sicurezza con nuove modalità di organizzazione per un servizio che dia grande attenzione alle misure di prevenzione, senza rinunciare al gioco.Tutte le info su vacanze-natura-2020 Per iscrizioni e info: AssociazioneTel. 06.5816816 e www.ilflautomagico.net Nella foto un orso del Bioparco con l'anguria foto di Massimiliano Di Giovanni - Archivio Bioparco