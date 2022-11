The Tentacle Days arrivano a Milano e a Roma: imperdibili e ad accesso gratuito

di Claudio Burdi

Questo weekend a Milano e il prossimo (per la prima volta) a Roma arriva The Tentacle Days, il format d’intrattenimento che celebra The Kraken Rum, il black spiced rum caraibico che prende il nome dal mitologico mostro marino, con una serie di party, djset, musica dal vivo, food&drink e tante altre sorprendenti attività esperienziali tutte da vivere e gustare.

Gli appuntamenti di Milano

Venerdì 4 novembre, come preambolo teaser di quello che accadrà nel fine settimana, in otto noti locali della nightlife meneghina (Caffè 900 in Corso Como; Agua Sancta in Corso Garibaldi; Blu Bikers Pub in via Brioschi; Morgante in Vicolo dei Lavandai; Bar Banco in Alzaia Naviglio Grande; Kraken Muke in via Corsico; T9 in Piazzale Tripoli e Moba in via Pascoli), un timone/ruota della fortuna permetterà agli amanti del rum di testare la drink list ufficiale di The Kraken e vincere gift a tema.

Sabato 5 il primo super evento di The Tentacle Days. La serata clubbing in collaborazione con Le Cannibale alla Santeria di Viale Toscana 31, tra free drink e danze sfrenate sulle selezioni di Tamati, Hiroshi ed Elena Colombi. Dalle 22 alle 3 del mattino, ingresso gratuito (fino a esaurimento posti) prenotandosi qui.

Domenica 6 Novembre i tentacoli di The Kraken Rum travolgeranno gli spazi dell’ex fabbrica della Bovisa dello Spirit de Milan di Via Bovisasca 57. Dalle 11 alle 20 tra gli stand del Mercato d’Autunno di Wunder Mrkt (il noto mercatino per amanti del vintage e dell’artigianato dove acquistare pezzi unici, oggetti di design, vinili e molto altro) si potranno scoprire le creazioni marine per la tavola di Aquatics Creatures, come trasformare le bottiglie di rum in lampade e bicchieri e altri oggetti inediti a cura di Riuso Lab e Toffee Upcycling, o vedere all’opera un incisore di vetro che mostrerà come si decora una bottiglia, un calligrafo che realizzerà magnifiche scritte artistiche su vecchie mappe nautiche e un ceramista che produrrà ceramiche a tema marino.

Dalle 20 a mezzanotte la festa continua con ingresso libero, immersi nell’atmosfera da vecchia taverna dei marinai, con food&drink per tutti e la musica blues del duo Veronica Sbergia e Max De Bernardi.

Gli appuntamenti di Roma

Venerdì 11 novembre, la ruota della fortuna a forma di timone divertirà con i suoi cocktail e premi brandizzati gli avventori di dieci locali della città (Cvlto in Vicolo del Quartiere; Mr Brown in Vicolo del Cinque; Metropolita in Piazza Gentile da Fabriano; Altro Chiosco in Piazzale di Ponte Milvio, Dulcamara in via Flaminia; Black Market Hall in Via dei Ciancaleoni; Scholars Lounge in Via del Plebiscito; Meeting Place in Piazza Bologna; Anchimò in Piazza Memenio Agrippa e O’Ahu in via Bisagno).

Sabato 12, The Tentacle Days conquista Vintage Invaders, un pop up vintage market di 5.000 mq uno spazio post-industriale PratiBus in Viale Angelico 52, dove capi d’abbigliamento, accessori, sneakers e tanto altro si pesano e da acquistano al chilo. Dalle 10 alle 20 (ingresso a 5 Euro), musica live, food truck a tema marino, djset, oltre a vedere all’opera Mr Thoms, uno dei più noti e apprezzati street artist romani, o farsi tatuare il Kraken e altri tattoo da vecchi marinai da una tatuatrice dark. E ancora, dalle 20 a mezzanotte l’esclusivo live della giovanissima cantante di origine palestinese Laila Al Habash, il djset di Smash e free drink a base di rum per tutti. Anche in questo caso bisogna accreditarsi qui (fino a esaurimento posti).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA