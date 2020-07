I cani? A Roma ora possono salire su tutti i taxi del 3570

Spostarsi in taxi, a Roma, con l’amico a 4 zampe: sarà possibile dal 20 luglio senza costi aggiuntivi e senza sentirsi rifiutare la corsa. La novità parte in via sperimentale da lunedì prossimo, grazie all’accordo tra Bauadvisor e la Cooperativa Radiotaxi 3570. Una missione che parte da Roma e mira a promuovere il turismo dog-friendly in tutta Italia. I proprietari di cani potranno quindi rivolgersi al Radiotaxi 3570 per una corsa in taxi, passando attraverso il portale www.bauadvisor.it o l’app Bauadvisor, e prenotare avendo finalmente la certezza che la corsa dog-friendly per il cane sarà sempre garantita. Il servizio parte in via sperimentale dal 20 luglio in occasione della mostra «Raffaello 1520-1483», visibile alle Scuderie del Quirinale fino al 30 agosto. Il servizio sarà poi esteso a tutto il territorio nazionale, anche con l’eliminazione del supplemento. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 03:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA