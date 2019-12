L'attore inaugura la due giorni di festa della colonia felina della Piramide

Martedì 3 Dicembre 2019, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attore di teatro e cinema (nel film da Oscar,), appassionato viaggiatore e raffinato scrittore,condurrà il pubblico nel magico e poetico mondo felino, sabato 7 dicembre alle 11,30, per l'inaugurazione del Mercatino prenatalizio della colonia, alla Piramide Cestia.La giornata - sotto l'egida della madrina e amica da molti anni della colonia,- prenderà il via alle 10,45 di sabato con la presentazione della Mostra “felina” dei disegni dei bambini della V classe della scuoladi Roma coordinati dall'insegnantee da. A seguire (ore 12) l'intervento di, medico veterinario, sul tema "Gli abitanti felini di Roma". Alle 19 partirà ilper conoscere da vicino le storie degli ospiti della colonia.Domenica 8 dicembre, alle 15, l'incontro interattivo con la comportamentalista ed etologa... e con un gatto collaborativo della colonia sul tema "Come far giocare il vostro gatto".Fulcro della manifestazione il cat-mercatino (ma c'è anche la) con mille proposte per i regali di Natale. Ogni acquisto aiuterà a sostenere la colonia, tra le più antiche della Capitale. Al mercatino si potrà acquistare anche il libro “Peppo il gatto di Aleppo”, scritto dae illustrato da(editrice People ed Ente Nazionale Protezione Animali), un libro per bambini che racconta la stroia di Mohamaad, un siriano rimasto nel suo Paese, nonostante la guerra, per salvare i gatti e tutti gli altri animali in difficoltà.Durante la due giorni sarà inoltre possibile visitare, con guida, ildella Piramide Cestia (sabato ore 12,15; domenica ore 11,30) e il(sabato ore 11 e 15,30; domenica 10, 30).Le adozioni di cuccioli sono sempre attive: info www.igattidellapiramide.it - 335201266