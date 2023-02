Gaia Caramazza ad AltaRoma: esclusivo vernissage nei Saloni del St. Regis Rome

Nel panorama dell'alta artigianalità Made in Italy, GAIA Italian Handmade Jewellery è rara e straordinaria espressione dell'antica tradizione dell'arte orafa. Il brand prende il nome dalla jewellery designer Gaia Caramazza, il suo talento, enfatizzato con gli studi presso l’Accademia di Arti orafe di Roma, trae ispirazione dal mondo dell’arte così come da quello della moda.

Per celebrare i 10 anni di un viaggio professionale ricco di successi GAIA sceglie di essere di nuovo protagonista nel Calendario di Altaroma 2023, ideando per i suoi ospiti e per la stampa accreditata, un esclusivo vernissage organizzato nei prestigiosi Saloni del St. Regis Rome. Un’installazione di dieci gioielli unici, dallo stile concettuale, ispirati dalle Collezioni più rappresentative realizzate nel corso del suo decennale creativo: Triplum Evolution (2013), Origami (2014) Musiva (2015) Duality (2017), Sillage (2018), Equilibrium versus Follia (2018), Marchesa (2020), Gea (2021), Ritmo (2022) e Anniversary (2023) rivisitati con gli occhi di oggi.

Creazioni uniche e irripetibili, in grado di esprimere la sensibilità dell’artista connettendola a quella di chi la indosserà. Gioielli fatti a mano in oro, argento e bronzo, pietre preziose e semipreziose, emblema di una femminilità ricercata e sofisticata. Ogni anello, bracciale o collana delle collezioni, è frutto del dialogo di una progettualità che si sviluppa fra l’armonia e lo charme del gioiello antico e il distintivo design raffinato, elegante e contemporaneo di “GAIA”.

“Dieci anni sono molti, ma pochi se mi fermo a pensare su quanto sono riuscita a realizzare. Ogni Collezione è frutto di un sogno, di un progetto che mira a suscitare emozioni, narrazioni nuove e a rappresentare il temperamento e la visione della mia donna contemporanea”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 20:00

