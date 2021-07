Roma, la mamma che “arresta” il figlio con le manette di gomma FOTO

È possibile che una madre... arresti il suo bambino? La risposta nel 2021 sembra essere affermativa.

È quanto si evince da uno scatto fotografico di cui leggo.it è venuto in possesso: per le vie di Roma la foto ritrae una madre e il suo bambino mano nella mano e con i polsi legati da una molla di gomma di colore celeste.

L'apparenza (non) inganna. Si tratta di vere e proprie "manette per bambini" , seppur di gomma, ma certamente efficaci se l'intento della donna è quello di non perdere il proprio figlio, specie in una zona affollata come il centro della Capitale.

Sarà per la troppa premura delle mamme o per evitare spiacevoli inconvenienti, ma le "manette di gomma" sembrano essere un ottimo, e originale, diversivo per tenere sotto controllo i propri figli e schivare le insidie in cui potrebbero incorrere per le vie della città.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 18:01

