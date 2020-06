Fase 2, in piazza Navona 500 cene in dono agli operatori sanitari in prima linea contro il Covid nel Lazio

tutto è pronto per ripartire e lo si fa con un gesto significativo: 500 cene in dono agli operatori sanitari che hanno lavorato in prima linea contro il Covid nel. È l'iniziativa di. "In questo periodo così drammatico – dichiara Mauro Pizzuti, ideatore dell'iniziativa che coinvolge il gruppo dei 4 locali - medici, infermieri e personale sanitario sono stati dei veri eroi, hanno lavorato fino allo sfinimento, hanno rischiato la vita per noi e in molti l'hanno persa. Questo dono è un piccolo segno di riconoscenza, il nostro modo per dirgli GRAZIE. GRAZIE con tutto il cuore".Nei 4 locali promotori dell'iniziativa si potranno gustare le migliori ricette della tradizione romana: primi piatti unici come amatriciana, carbonara e cacio e pepe; secondi piatti tipici come la coda alla vaccinara, la trippa e i piatti a base di pesce, oltre alla vera pizza romana, croccante e ben condita.E poi c'è il Tartufo Tre Scalini Piazza Navona 28, l'unico, l'originale: un dessert preparato come una volta, un dolce che racconta la Roma della Dolce Vita, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato da personaggi di fama internazionale, che spesso tornano appositamente per degustarlo.Non una cucina "acchiappa turisti" quindi, ma un menù tradizionale rivisitato sui valori della sana e corretta alimentazione di oggi, con proposte gluten-free e un'ampia selezione di piatti vegetariani. "Il nostro sogno è riportare i romani a Piazza Navona - spiega Mauro Pizzuti - fargli capire che in questi locali, che hanno fatto la storia di una delle Piazze più belle del mondo, si offre grande qualità a prezzi accessibili per tutti, con i prodotti a km zero tipici del Lazio: il guanciale di Amatrice, l'olio extravergine d'oliva della Sabina, le farine senza ceneri residue, la pasta fresca fatta ogni giorno.Il lockdown ha messo a dura prova il nostro settore, le perdite sono state enormi, forse saranno necessari anni per recuperarle, ma noi siamo qui, pronti a ripartire, pronti a metterci alla prova ancora una volta, pronti a metterci la faccia. Dateci fiducia". Al fianco dei ristoranti di Piazza Navona per promuovere l'iniziativa anche lo chef televisivo Alessandro Circiello, che aggiunge: "In questi giorni abbiamo riaperto la Scuola di Cucina del Tre Scalini Piazza Navona 28, nata per accogliere turisti italiani e internazionali al fine di presentare al meglio la cucina italiana e il made in italy 100%". Le 500 cene riservate agli operatori sanitari del Lazio saranno disponibili a partire da domani, venerdì 26 giugno, giorno della riapertura ufficiale dei 4 storici locali. Si potrà prenotare il relativo voucher scrivendo al seguente indirizzo: 500cene@navonagroup.it