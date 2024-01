Evade dai domiciliari per picchiare la ex compagna: il 45enne era stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia L'uomo aveva ottenuto dal Giudice il beneficio degli arresti domiciliari







di Redazione web Ancora violenza ai danni di una donna. Choc a Cassino: un uomo evade dai domiciliari per picchiare la ex compagna. Arrestato un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dall'Autorità Giudiziaria della Città Martire. Cosa è successo Lo scorso 30 dicembre, il 45enne è evaso dagli arresti domiciliari e si è diretto presso l'abitazione della ex convivente minacciando e picchiando ancora una volta la donna. L'arresto La ricostruzione dei fatti, ha permesso ai carabinieri della stazione di Cassino di richiedere e ottenere dall'autorità giudiziaria la revoca del beneficio degli arresti domiciliari e l'emissione di un nuovo provvedimento a seguito del quale l'uomo è stato condotto nuovamente presso il carcere di Cassino. I precedenti L'uomo dopo essere stato arrestato ad ottobre per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, aveva ottenuto dal Giudice il beneficio degli arresti domiciliari. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA