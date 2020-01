Paura a Roma: evacuato in serata l'Eurcine

Sabato 11 Gennaio 2020, 00:04

Paura all'Eurcine, il multisala di Roma di via Liszt in zona Eur. Attorno alle 22 il cinema è stato improvvisamente evacuato. Tutte le persone in sala o in attesa di entrare sono fatte uscire.Sul posto tre volanti della polizia . Spettatori tutti in strada e invitati a radunarsi dall'altra parte della strada per motivi di sicurezza. L'evacuazione del, poco prima dell'inizio del secondo spettacolo della serata, è stata causata da un allarme bomba, che poi si è rivelato falso.Non è chiaro cosa abbia scatenato l'allarme. Ma di questi tempi sono subito scattate le misure di sicurezza e ovviamente la paura da parte dei presenti.