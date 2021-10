Elezioni a Roma, malore per un presidente di seggio e voto bloccato. Agli elettori: «Tornate più tardi o domani»

Una vera e propria Odissea elettorale, senza fine, in queste amministrative a Roma. Se molti neo-residenti hanno avuto diversi problemi per ottenere la scheda elettorale, ad alcuni elettori è stato consigliato di andare via e tornare tra qualche ora, o domani, al seggio. Il motivo? Un malore che poco fa ha colpito un presidente di seggio.

È accaduto nella sezione elettorale 021 allestita al liceo Righi, al civico 63 di via Campagna, nel II Municipio. «Il presidente del seggio si è sentito male - racconta all'Adnkronos uno degli elettori della sezione - ed è stato accompagnato in ospedale da un altro scrutatore. Non essendoci il numero minimo legale di scrutatori ed in attesa di un sostituto presidente, non è stato possibile votare. 'Passi nel pomeriggio o domani', ci hanno detto». Le operazioni di voto sono riprese solo verso l'una con l'arrivo di un sostituto presidente.

