Ostia, folla record in piazza dei Canotti con telescopi e fotocamere per l'eclissi della "luna rossa"

per assistere alll'eclissi di luna da record. In tanti attirati lì anche dai due potenti telescopi messi a diposizione gratuitamente per uno spettacolo che si ripeterà solo nel 2123. E come si può vedere dalle foto si è anche creata una lunga coda tra gli ammiratori della luna rossa.A organizzare l'evento, che non ha precedenti sul litorale romano, è stata l'associazione astronomica del Pellegrino, con il suo presidente Stefano Faraoni e con la supervisione del fotografo e divulgatore scientifico Emanuele Valeri. «Si è trattato di un momento irripetibile - ha dichiarato Emanuele Valeri, tra gli organizzatori - dove è stato possibile osservare la luna nella sua fase di eclissi, ma anche i pianeti, grazie ai telescopi messi a disposizione dall'associazione astronomica del Pellegrino. Abbiamo dato vita a questo appuntamento con l'intenzione di animare, in modo differente, la serata sul nostro litorale attraverso fotografie, spiegazioni e elementi di divulgazione scientifica a disposizione di tutti».