Il principe Urbano Barberini guida d’eccezione a Ponte Lupo contro la discarica a Villa Adriana

Nei prossimi quattro mesi, fino al pronunciamento del commissario ad acta Angelo Borrelli nominato dal TAR per decidere sulla nuova discarica nella cava vicino a Villa Adriana, il principe Urbano Barberini ha deciso di proporsi come guida d’eccezione per visitare il maestoso Ponte Lupo, che si trova in prossimità della Villa patrimonio dell’umanità nella tenuta di San Giovanni in Campo Orazio (proprietà del Baliaggio Barberini).

L’intento di Barberini è, ancora una volta, quello di promuovere la tutela e la valorizzazione dell’Agro Romano Tiburtino-Prenestino e far conoscere il meraviglioso Gigante dell’Acqua, imponente opera romana di ingegneria idraulica che risale al 144 a.C., sensibilizzare i cittadini sull’importanza di difendere i luoghi più significativi della nostra storia e proteggerli da progetti speculativi sempre incombenti in questo prezioso e delicato territorio.

Ricordiamo infatti che furono proprio l’ex Assessore alla Cultura di Tivoli e la grande attrice Franca Valeri, recentemente scomparsa, a scongiurare nel 2011 lo scellerato progetto dell’allora commissario, il prefetto di Roma Pecoraro, di realizzare la nuova discarica della capitale, dopo la chiusura di Malagrotta, a 700 metri dalla buffer zone della Villa di Adriano.

Le visite, rispettando le norme di sicurezza anti Covid, sono gratuite e saranno organizzate due volte al mese; il principe/attore riprenderà anche brani dall’intervento “Ponte Lupo: una storia d’armi e d’amore” che fece al Teatro Argentina nell’ambito della rassegna “Luci sull’Archeologia” e dallo spettacolo/denuncia di Nello Trocchia “Le Rovine di Adriano” in cui l’attore riassume l’odiosa vicenda, accompagnato dalle note del grande pianista Danilo Rea. La prima visita è prevista per l’8 gennaio alle ore 12.00. È necessario prenotarsi scrivendo a pontelupo@gmail.com. Per informazioni si può anche consultare la pagina FB Ponte Lupo - il gigante dell’acqua.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 12:14

