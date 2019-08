Diabolik, i funerali mercoledì al Divino Amore ma col 'numero chiuso'

Fabrizio Piscitelli

Lunedì 19 Agosto 2019, 14:54

Alla fine, dopo tante polemiche, l'accordo è stato raggiunto: idi, alias, si terrannoprossimo a, presso il santuario del. Lo hanno deciso la Questura di Roma e la famiglia dell'ex capo degli, dopo che in un primo momento era stato imposto l'obbligo di celebrare dei funerali privati.disi terranno, alle. L'intesa tra la famiglia e la Questura di Roma prevede una sorta di 'numero chiuso': non più di 100 persone potranno infatti partecipare ai funerali. Tra i presenti, quindi, dovrebbero esserci i parenti e gli amici più stretti della Curva Nord, che si riuniranno per dare l'ultimo saluto a Fabrizio, ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 7 agosto, all'interno del Parco degli Acquedotti."Parteciperemo ai funerali di Fabrizio come nel nostro stile, in assoluto silenzio, rispetto e compostezza. Onoreremo così il volere dei familiari" scrivono in un comunicato diffuso in rete gli, il gruppo guida della curva Nord. "Tutte le tifoserie e gli amici di Fabrizio che vorranno presenziare alle esequie che si terranno mercoledì 21 alle 15 al Divino Amore - prosegue il comunicato - sono raccomandate di assumere un atteggiamento di educazione esemplare per tutta la cerimonia funebre. Non sarà di certo quel giorno il momento in cui cadere in squallide provocazioni tese da sciacalli e occhi indiscreti"."Chiunque voglia onorare il ricordo di Fabrizio piuttosto che omaggiarlo con composizioni floreali è invitato a partecipare alla raccolta fondi a sostegno della lega italiana fibrosi cistica Lazio che sarà organizzata sul posto" precisano ancora nelle righe conclusive del comunicato ufficiale gli Irriducibili Lazio. "Questo - concludono - è il modo migliore per mantenere il ricordo di Fabrizio e rispettare il volere suo e dei suoi familiari. Irriducibili Lazio".