C'è grande attesa per capire ildisullaInfatti, l'allenatore della Roma sarebbe tornato a rischiodopo la pesante sconfittacontro la. Intanto, comunque. L'allenatore giallorosso, parlando con i giornalisti si è detto amareggiato, ma non ha alcuna intenzione di lasciareUn'eliminazione umiliante per i giocatori della Roma e per lo stesso Di Francesco, Infatti, l'ex allenatore del Sassuolo, già in discussione per il pessimo inizio di campionato, dopo una sconfitta di questa portata, che fa seguito alla rimonta balorda subita a Bergamo contro l'Atalanta, torna nell'occhio del ciclone.Il Direttore Sportivo della società Giallorossa, dagli schermi della televisione ufficiale, dopo aver chiesto scusa a tutti i tifosi giallorossi, ha precisato che non è questo il momento più adatto per fare valutazioni tecniche. Evidentemente il Ds prefersce prendersi il tempo necessario per riflettere prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro della direzione tecnica giallorossa.