Jonathan e Denise morti nello schianto sulla via del Mare: sui social l'addio straziante degli amici

di Enrico Chillè

Pauroso scontro in campo: Matteo, 18 anni, ricoverato in rianimazione





Lunedì 21 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

amava la Lazio,aveva il sogno della tv. Sono le due vittime del terribiledi questa notte a Roma sulla, all'altezza del chilometro 24.300. Mentre la Polizia di Roma Capitale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente che ha causato le loro morti, l’autorità giudiziaria con tutta probabilità disporrà l’autopsia sulla salma del ragazzo, che si trovava alla guida della Micra coinvolta nello schianto sulla via del Mare. Tutto questo, se da un lato potrà dare delle risposte alle cause dell’incidente, dall’altro non lenirà il dolore delle famiglie e degli amici dei due ragazzi.C’è infatti un’intera comunità in lutto, straziata dal dolore, tra Ostia e Acilia: Denise e Jonathan, infatti, lasciano un grande vuoto tra amici e familiari. Le loro vite si sono spezzate tragicamente e troppo presto: una fine troppo difficile da accettare per chi li ha conosciuti. Jonathan Sciarra, 29 anni, aveva dei magnifici occhi chiari che riflettevano tutta la sua gioia di vivere. Grande tifoso della Lazio, il giovane aveva anche la passione della discoteca e amava fare festa con gli amici. Lascerà ovviamente un vuoto incolmabile soprattutto nella sua famiglia e le parole della cugina Antonietta sono brevi ma efficaci per far capire il dramma vissuto dai parenti dopo la sua morte: «Sei andato via troppo presto, rimarrai sempre nel mio cuore».Denise Moriggi, 22 anni, era invece una grande appassionata di cinema e televisione. Sognava una carriera nel mondo dello spettacolo e lavorava e studiava come estetista. Da Ostia, infatti, la ragazza quasi tutti i giorni si recava all’Eur, dove si trova la sede della Rea, l’accademia di cosmetologia ed estetica sulla Colombo che frequentava da qualche tempo. Per recarsi alla Rea Academy, Denise percorreva sempre proprio quel tratto di strada in cui ha trovato la morte insieme all’amico Jonathan.A rendere ancora più drammatica la vicenda dei due giovani morti, c’è anche un altro aspetto: la loro amica, che si trovava in auto e che attualmente si trova ricoverata al Sant’Eugenio, ancora non sa che Jonathan e Denise non ci sono più.