Danilo Pastorelli, papà muore in un incidente in moto sul Gra: lascia la moglie e due figli piccoli, aveva 41 anni

di Marta Goggi

Danilo Pastorelli, 41 anni, è morto in un tragico incidente stradale, che ha visto scontrarsi la sua moto contro un'auto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. L'uomo, che lavorava come capo officina presso la società Carpoint, ha lasciato sua moglie e i due piccoli gemelli venerdì 29 dicembre.

La dinamica dell'incidente

Il 41enne è morto sul colpo, dopo che la sua moto ha impattato contro un'auto, che, secondo quanto ricostruito, stava facendo una manovra azzardata. L'incidente è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Pastorelli è stato sbalzato dalla moto dopo l'impatto ed è atterrato rovinosamente sull'asfalto.

I messaggi sui social

Sui social sono in molti ad aver rivolto le loro condoglianze alla famiglia di Danilo Pastorelli. Tanti i messaggi degli utenti che si sono stretti attorno alla tragica scomparsa del giovane 41enne. C'è chi ha scritto: «Notizie che non vorresti mai ricevere. Riposa in pace Danilo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA