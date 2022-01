Covid nel Lazio, il bollettino dei contagi di oggi 13 gennario 2022: 10272 nuovi positivi e 34 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino dei contagi di oggi 13 gennario 2022: su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755), sono 34 i decessi (+19 - il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 5.061. Incidenza in aumento e valore Rt stabile, casi in diminuzione rispetto a giovedì della scorsa settimana, due giorni di seguito in calo. Per la prima volta nelle ultime settimane c’e’ un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri.

Superata quota 2,6 milioni di dosi booster effettuate, oltre il 50% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,7 mln e l’obiettivo entro fine mese e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta’.







Nel Lazio raggiunta quota 11,7 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,6 milioni sono dosi di richiamo oltre il 50% della popolazione over 12 anni. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.







La situazione sul territorio



* Asl Roma 1: sono 2.293 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.203 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 565 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 645 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 815 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.341 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 2.410 nuovi casi:



* Asl di Frosinone: sono 770 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 327 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 629 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA