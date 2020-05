Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: «44 positivi, 11 con supporto respiratorio». Parte sperimentazione sul plasma

Coronavirus a Roma, il bollettino medico di oggi dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani ha reso note alcune importanti novità sui ricoveri ma non solo. In questo momento, si legge nella nota dell'istituto, sono ricoverati «94 pazienti, di cui 44 positivi al Covid 19 e 50 sottoposti a indagini. 11 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 446».



Ma la novità importante è anche un'altra: è partita infatti la sperimentazione sul plasma, allo Spallanzani con la collaborazione di altri due istituti romani. «L'istituto Spallanzani, d'intesa con l'UO di Ematologia dell'ospedale San Camillo e il Dipartimento di Oncoematologia e Terapia cellulare e genica dell'ospedale Bambino Gesù, comunica che è in atto una sperimentazione sull'utilizzo del plasma iperimmune da pazienti convalescenti post-Covid», si legge nel bollettino medico di oggi, il numero dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

