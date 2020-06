Coronavirus, nel Lazio 27 nuovi positivi: tutti a Roma e provincia, 22 dal focolaio del San Raffaele

Il bollettino dello Spallanzani: solo 4 pazienti con supporto respiratorio

, nel Lazio dati fortemente condizionati dal nuovo focolaio del San Raffaele a Roma. Come comunica l'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel, di cui 22 riconducibili appunto al cluster dell'IRCCS: 22 casi a Roma, 5 in provincia della Capitale.Nessun nuovo positivo nelle altre quattro province del Lazio, cioè. Negli ospedali romani si registrano due decessi: si tratta di un uomo di 44 anni con precedenti patologie al Policlinico Umberto I e di un'anziana di 89 anni (il cui caso era legato al cluster del San Raffaele) al Policlinico Gemelli.2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 20 nuovi casi positivi di cui 16 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana in trasferimento all’Istituto Spallanzani. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi;– 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana;– 2 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;– 25 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. 1 decesso: un uomo di 44 anni con precedenti patologie;– 13 pazienti ricoverati. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;- 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva. Deceduta 1 donna di 89 anni riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana;- 1 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico in terapia intensiva. Guarite 2 donne di 62 e 90 anni;- Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;- Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;- Dimessi ieri 2 bambini. Sono 4 i ricoverati positivi al Centro Covid di Palidoro.