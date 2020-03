Il cardinale Angelo De Donatis «ha la febbre, ma le sue condizioni generali sono buone, ed ha iniziato una terapia antivirale. I suoi più stretti collaboratori sono in autoisolamento in via preventiva», informa il Vicariato. «Sto vivendo anche io questa prova, sono sereno e fiducioso - dichiara il cardinale De Donatis -. Mi affido al Signore e al sostegno della preghiera di tutti voi, carissimi fedeli della Chiesa di Roma! Vivo questo momento come un'occasione che la Provvidenza mi dona per condividere le sofferenze di tanti fratelli e sorelle. Offro la mia preghiera per loro, per tutta la comunità diocesana e per gli abitanti della città di Roma!».

Positivo al coronavirus il cardinale vicario generale del Papa . Il cardinale Angelo De Donatis , vicario generale di Roma, la diocesi del Papa, «dopo la manifestazione di alcuni sintomi, è stato sottoposto al tampone per il Covid-19 ed è risultato positivo. È stato ricoverato al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli». Lo rende noto il